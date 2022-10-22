31. dakikada İrfan Can Kahveci, Lucas Biglia’dan sıyrılıp, ceza yayından yaptığı plase vuruşta kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada sağ kanatta topu alan Bertrand Traore’nin topla ilerleyip ceza sahası içine girip müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

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