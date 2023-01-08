84. dakikada İrfan Can Kahveci’nin, Dubois’e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umu Meler, VAR’a danışarak kırmızı kart olarak değerlendirdi.

67. dakikada Crespo’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Osayi-Samuel’in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

46. dakikada Oliveira’nın savunma arkasına attığı pasta ceza sahası sağ çaprazında Barış Alper topla buluştu. Barış Alper’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına çeldi.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 3-0’lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürdü.

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