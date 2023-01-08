Çağdaş Atan: “Üzücü bir mağlubiyet aldık, 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum”

Çağdaş Atan: “Üzücü bir mağlubiyet aldık, 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum”

37. dakikada sağ taraftan yerden kullanılan kornerde sağ çaprazda Arao topla buluştu. Arao’nun şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada sol kanatta topla buluşan Batshuayi’nin Abdulkerim’i geçerek ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

32. dakikada sol köşeden Mertens’in kullandığı kornerde ön direkte Osayi-Samuel arkaya sektirdi. Arka direkte rahat pozisyonda topa sahip olan Oliveira’nın sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

28. dakikada sağ kanattan Rashica’nın ceza sahası içine girer girmez yerden yaptığı ortada kale önünde Barış Alper bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

17. dakikada Serdar Aziz’in uzun pasında Galatasaray yarı sahasının ortalarında topa sahip olan Rossi ceza yayına sokulup rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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