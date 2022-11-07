31. dakikada Ziya’nın soldan yaptığı ortada penaltı noktasına hareketlenen Erdoğan çok sert vurdu ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

21. dakikada Alioski’ye yapılan faul sonrasında kazanılan serbest vuruşta topun başına İrfan Can geçti. Bu futbolcunun ceza yayından direkt kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ferdi, İrfan Can’la verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası üzerine ortaladı. Müsait pozisyondaki Crespo’nun kafa vuruşunda kaleci Ali topu kontrol etti.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, DG Sivasspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.