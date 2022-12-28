87. dakikada Matteo Ricci’nin ceza yayının sağından ara pasında defansın arkasına sarkan Kouassi’nin kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

73. dakikada sol kanatta topu alan Fabio Borini’nin, Larsen’in çalımlayarak ceza sahası içine girer girmez uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp, dışarı gitti.

58. dakikada Anastasios Bakasetas’ın ceza yayının içinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Batuhan Şen’den döndü. Ceza sahası içi sol çaprazda dönen topu alan Trezeguet’in vuruşunda, kaleci Batuhan meşin yuvarlağı çeldi. Daha sonra Trezeguet’in tamamlamaya çalıştığı topu Batuhan bu sefer kornere çeldi.

55. dakikada Ebrima Colley’in ceza yayında Maxi Gomez’e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk sarı kart verdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Colley kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti.

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