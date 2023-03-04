Goller: Caicedo (dk. 27), Batuhan Şen (dk. 90+1 kk.), James (dk. 90+6) (Sivasspor), Diagne (dk. 45+4, 53 ve 80), Ozdoev (dk. 69) (Fatih Karagümrük)

90+1. dakikada sağdan yapılan ortada ön direkte Goutas, arka direğe kafayla indirdi. Arka direkte topa hamle yapan James’in kaleci Batuhan ile girdiği mücadelede meşin yuvarlak Batuhan’a çarparak ağlara gitti. 4-2

87. dakikada Ricci’nin Erdoğan’a yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi. Ardından VAR’da pozisyonu yeniden izleyen Ümit Öztürk kırmızı kartı iptal ederek sarı kartını gösterdi.

80. dakikada Ljajic’in uzun pasında Sivasspor yarı sahasında Diagne topa sahip oldu. Sol tarafta Charisis’ten sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına içerisine giren Diagne’nin vuruşunta meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 4-1

53. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ricci kullandığı serbest vuruşta kale önüne ortasını yaptı. Arka direkte Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 4-3’lük skorla mağlup etti.

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