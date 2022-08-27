76. dakikada Oğuz Ceylan’ın sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Macheda’nın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Viviano, meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

53. dakikada Oğuz Ceylan’ın sağ taraftan yaptığı ortada altıpasta Rayyan’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

48. dakikada Jimmy Durmaz’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Colley, yerden yaptığı ortada Fabio Borini meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti.

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