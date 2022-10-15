Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaştığı Hatayspor’u 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaştığı Hatayspor’u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Kamil Ahmet’in sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Bertuğ’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
76. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Aabid’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem Volkan Bayarslan VAR’da pozisyonu tekrar inceleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
90+3. dakikada Vranjes’in Ozdoev’e ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan penaltı olarak değerlendirdi.
90+6. dakikada Diagne’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, İbrahim Bozbey xx, Bilal Gölen xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx Caulker xx, Dresevic xx, Caner Erkin xx, Jimmy Durmaz xx (Salih Dursun dk. 90+1 ?), Ozdoev xxx, Lawrence xx (Adnan Uğur dk. 75 x), Kerim Frei xx (Diagne dk. 75 xxx), Kouassi xx, Fabio Borini xx (Levent Mercan dk. 90+1 ?)
Yedekler: Batuhan Şen, Muzaffer Kablan, Emir Tintiş, Samed Onur, Efecan Mızrakcı, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet xx, Vranjes xx, Burak Öksüz xx, Kaan Kanak xx (Adekugbe dk. 46 x), Rayane Aabid xx (Varga dk. 88 ?), Boudjemaa xx (Saint-Louis dk. 46 x), Onur Ergün xx, El Kaabi xx, Lobjanidze xx (Atsu dk. 63 x), Bertuğ Yıldırım xx (Ze Luis dk. 63 x)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Musa Çağıran, Burak Yılmaz, Sadık Baş
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Caulker (dk. 36), Fabio Borini (dk.45+3) Diagne (dk. 90+6 pen.) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Jimmy Durmaz, Lawrence, Braschi (Fatih Karagümrük) Burak Öksüz, Onur Ergün, Volkan Demirel (Teknik direktör) (Hatayspor)
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