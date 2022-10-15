Berna Gözbaşı: “Dönüm noktası olan maçlardan biriydi”

Berna Gözbaşı: “Dönüm noktası olan maçlardan biriydi”

90+3. dakikada Vranjes’in Ozdoev’e ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan penaltı olarak değerlendirdi.

76. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Aabid’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem Volkan Bayarslan VAR’da pozisyonu tekrar inceleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

62. dakikada Kamil Ahmet’in sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Bertuğ’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaştığı Hatayspor’u 3-0 mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.