Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 13), Figueireido (dk. 20), Merkel (dk. 65) (Gaziantep Futbol Kulübü), Baniya (dk. 32 ve 53), Kouassi (dk. 69) (Fatih Karagümrük)

69. dakikada ceza sahası içinde kaleci Günay’dan dönen topu sol tarafta Borini kontrol etti. Yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Kouassi’nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3

59. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Maxim’in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

53. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ön direkte Salih Dursun kafayla dokundu. Arka direğe yönelen topa çizgi önünde Baniya’nın yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük, iç sahada karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.