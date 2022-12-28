45+3. dakikada Marc Bartra’nın ayağının kaymasıyla ardından Fabio Borini topu kaptı. Daha sonra Borini ceza sahası içine girmeye çalışırken Bartra’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk de Bartra’yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

20. dakikada Anastasios Bakasetas’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak ters kanada açıldı. Burada topu alan Edin Visca’nın sağ kanattan ortasında arka direkte Maxi Gomez meşin yuvarlağı indirdi. Pozisyonunda devamında kale önünde topla buluşan Marc Bartra’nın omzu ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük’ün 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

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