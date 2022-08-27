Liverpool, Bournemouth’a gol oldu, yağdı: 9-0

Liverpool, Bournemouth’a gol oldu, yağdı: 9-0

21. dakikada Caner Erkin’in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı ortada Diagne’nin yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermezken, boşta kalan topu Colley tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak savunmadan sekerek oyun alanına döndü.

2. dakikada sol taraftan Caner Erkin’in kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu kaleci Bahadır yumruklarken, kale önünde savunmadan seken topu Salih Dursun ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle golü iptal eden hakem Çağdaş Altay, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izledikten sonra golü verdi. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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