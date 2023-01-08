Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük’ün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük’ün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakika Diagne’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ozdoev’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Konyaspor savunmasına da çarpıp kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0
33. dakika sağ kanattan Ebrima Colley’in ortasında ceza sahası içinde Diagne, iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
42. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Mame Diouf’un şutunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Hakan Yemişken xx, Mehmet Kısal xx
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Davide Biraschi xx, Rayyan Baniya xx, İbrahim Dresevic xx, Levent Mercan xx, Matteo Ricci xx, Magomed Ozdoev xx, Otobek Shukurov xx, Ebrima Colley xx, Fabio Borini x (Burak Kapacak dk. 27 x), Mbaye Diagne xxx
Yedekler: Viviano, Muzaffer Kablan, Kerim Frei, Kazım-Kazım, Samed Onur, Lawrance, Salih Dursun, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Konyaspor: Erhan Erentürk xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Francisco Calvo xx, Guilherme xx, Oğulcan Ülgün xx, Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Endri Çekiçi xx, Amilton xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir, Robert Muric, Soner Dikman, Kahraman Demirtaş, Uche Ikpeazu, Bruno Paz, Cebrail Karayel
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Ozdoev (dk.7), Diagne (dk.33) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Shukurov, Borini (Fatih Karagümrük), Oğulcan Ülgün (Konyaspor)
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