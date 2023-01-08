Derbinin VAR hakemi Alper Ulusoy

Derbinin VAR hakemi Alper Ulusoy

42. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Mame Diouf’un şutunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

33. dakika sağ kanattan Ebrima Colley’in ortasında ceza sahası içinde Diagne, iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

7. dakika Diagne’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ozdoev’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Konyaspor savunmasına da çarpıp kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük’ün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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