Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dresevic’in sert şutunda yakın mesafeden savunmaya çarpan top kornere gitti.

11. dakikada Karagümrük’ün kullandığı köşe vuruşu sonrası kazanılan topla birlikte Hatayspor’un hızlı hücumu başladı. Atılan uzun pas ile kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze, El Kaabi’ye pas çıkarmak isterken Ozdoev’in müdahalesi ile kornere gitti.

26. dakikada Hatay spor atağında Lobjanidze’nin verdiği pasda Rayane Aabid şutu Dresevic’e çarparak ağlara gitti. Hakem Volkan Bayarslan, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi ve en direkt serbest vuruş kararı verdi.

35. dakikada Jimmy Durmaz’ın sağ taraftan açtığı ortaya Borini’nin yakın mesafeden vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

36. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Caulker’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu. 1-0

45+3. dakikada Caner ’in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Borini’nin son çizgiye inerek direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Erce Kardeşler’in müdahalesine rağmen filelere gitti. 2-0

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, İbrahim Bozbey xx, Bilal Gölen xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Dresevic xx, Caulker xx, Biraschi xx, Caner Erkin xx, Jimmy Durmaz xx, Ozdoev xx, Lawrence xx, Kerim Frei xx, Kouassi xx, Fabio Borini xx

Yedekler: Batuhan Şen, Muzaffer Kablan, Emir Tintiş, Mbaye Diagne, Samed Onur, Levent Mercan, Efecan Mızrakcı, Salih Dursun, Adnan Uğur, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet xx, Vranjes xx, Burak Öksüz xx, Kaan Kanak xx, Rayane Aabid xx, Boudjemaa xx, Onur Ergün xx, El Kaabi xx, Lobjanidze xx, Bertuğ Yıldırım xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Musa Çağıran, Saint-Louis, Burak Yılmaz, Varga, Adekugbe, Ze Luis, Christian Atsu, Sadık Baş

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Caulker (dk. 36), Fabio Borini (dk.45+3) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Jimmy Durmaz, Lawrence (Fatih Karagümrük) Burak Öksüz (Hatayspor)