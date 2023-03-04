45+4. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Borini’nin yerden ortasında kale önünde Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

27. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Saiz’in içeri yaptığı ortada arka direkte Caicedo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

18. dakikada Bertolacci’nin ara pasında ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Diagne’nin bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

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