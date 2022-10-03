53. dakikada Duhan Aksu’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda İbrahim Yılmaz rakibini ekarte ederek yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Viviano’da kaldı.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında İstanbulspor’u konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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