40. dakikada Fatih Karagümrük atağında Kouassi sol taraftan rakip savunma oyuncusunu çalımlayarak ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kalarak auta çıktı.

37. dakikada Colley’in sağ taraftan açtığı ortada Ozdoev kafa ile topu içeri çevirdi. Arka direkte topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Mbaye Diagne, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. 1-0

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında İstanbulspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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