32. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Borini’nin yaptığı ortada arka direkte Baniya’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

20. dakikada sağ taraftan Maxim’in kullandığı kornerde Sagal’ın yaptığı kafa vuruşunda uzak direk dibinden kaleci Viviano topu çıkardı. Dönen topa direk dibinde Figueireido’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

13. dakikada sağ taraftan Maxim’in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Ertuğrul’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük, iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Gaziantep Futbol Kulübü’nün 2-1’lik üstünlüğü ile noktalandı.

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