Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikadaki Karagümrük atağında Kazım Kazım, savunma arkasında Borini’yi topla buluşturdu. Borini’nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ozdoev, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
52. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Masuaku ortayı yaptı. Ön direkte bulunan Muleka’nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
74. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Shukurov’un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top Tayfur Bingöl’den döndü.
81. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dele Alli topu kale sahasına çevirmek istedi, Karagümrük savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90. dakikada Borini’nin sol çaprazdan uzak köşeye doğru yaptığı sert vuruşta, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Esat Sancaktar xx
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Biraschi xx (Salih Dursun dk. 90+6 ?), Rayyan Baniya xx, Dresevic xx, Levent Mercan xx, Bertolacci xx (Shukurov dk. 69 x), Matteo Ricci xx, Ozdoev xxx (Sofiane Feghouli dk.90+6 ?), Colley xx (Burak Kapacak dk. 89 ?), Borini xx, Kazım Kazım xx (Mbaye Diagne dk. 69 x)
Yedekler: Viviano, Bruno Rodrigues, Kerim Frei, Lawrence Nicholas, Adnan Uğur,
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Beşiktaş: Mert Günok xx, Valentin Rosier xx,Welinton xx, Tayyip Talha Sanuç xx (Nkoudou dk.73 ?), Masuaku xx, Gedson Fernandes xx, Tayfur Bingöl xx, Redmond xx (Romain Saiss dk. 46 x), Dele Alli xx, Cenk Tosun xxx, Aboubakar xx (Jackson Muleka dk. 46 x)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Cenk Tosun (dk. 33) (Beşiktaş), Ozdoev (dk. 49) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Biraschi (Fatih Karagümrük), Gedson Fernandes (Beşiktaş)
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