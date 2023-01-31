Rıza Çalımbay: “İnşallah daha iyi duruma geleceğiz"

Rıza Çalımbay: “İnşallah daha iyi duruma geleceğiz"

90. dakikada Borini’nin sol çaprazdan uzak köşeye doğru yaptığı sert vuruşta, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

74. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Shukurov’un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top Tayfur Bingöl’den döndü.

52. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Masuaku ortayı yaptı. Ön direkte bulunan Muleka’nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

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