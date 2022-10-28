44. dakikada kaleci Fernando Muslera’nın önde olduğunu gören Fabio Borini’nin orta sahadan vuruşunda meşin yuvarlak Muslera’da kaldı.

30. dakikada sağ kanatta Adnan Uğur’un Lucas Torreira’ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Bahattin Şimşek, Adnan’a sarı kart verdi. Maçın 33. dakikasında VAR’da pozisyonu izleyen Şimşek, kararını değiştirdi ve Adnan Uğur’a direkt kırmızı kart gösterdi.

25. dakikada sağ kanattan gelen Milot Rashica’nın pasında topu alan Dries Mertens’in ceza yayının sağından yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

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