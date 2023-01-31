43. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerde sağ taraftan Ricci’nin pasında topla buluşan Borini’nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin hemen yanında auta gitti.

33. dakikada sol taraftan Masuaku’nun ceza sahasına yaptığı ortada, Welinton’un kafa vuruşunda savunmada Baniya’ya çarpan top, ceza alanı içinde Cenk Tosun’un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

25. dakikada Tayfur’un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

5. dakikada Beşiktaş kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken kaptırdığı topta, Kazım Kazım’ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Bertolacci’nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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