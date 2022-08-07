Bedirhan Kaya taekwondoda Türkiye 3.’sü oldu

Bedirhan Kaya taekwondoda Türkiye 3.’sü oldu

19. dakikada atılan ara pasta sağ kanattan ceza sahası içine giren Efecan Karaca’nın kale önüne kadar gelip kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol tarafa pasını aktardı. Bu noktada topla buluşan Wilson Eduardo meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalya ekibinin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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