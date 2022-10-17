Rıza Çalımbay: “Güzel bir galibiyet aldık”

Rıza Çalımbay: “Güzel bir galibiyet aldık”

86. dakikada Kuwas ceza sahasına yakın bir noktada topu arkadaşı Bajic’e verdi. Bajic’in uzun şutunda top üstten dışarı çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında D.G. Sivasspor, Giresunspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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