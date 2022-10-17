17. dakikada Uğur’un ortaladığı topu Erdoğan kafası ile ağlara göndermek istedi. Kaleci Onurcan son arda topu çıkartmayı başardı.

Rıza Çalımbay: “Güzel bir galibiyet aldık”

Rıza Çalımbay: “Güzel bir galibiyet aldık”

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında D.G. Sivasspor, Giresunspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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