Kürek milli takımı Balkan şampiyonu oldu

Kürek milli takımı Balkan şampiyonu oldu

Spor Toto Süper Lig 6. haftasında Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

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