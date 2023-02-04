Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında D.G. Sivasspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında D.G. Sivasspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Caicedo’nun sol çaprazdan ceza sahası içerisine ortasında topu aşan Saiz’ın vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada Tayfur’un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar kaleyi hedef aldı fakat meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

33. dakikada N’Koudou’nun ortasında ceza sahası içinde Aboubakar’ın topu kafa vuruşuyla meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük

D.G. Sivassapor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Caner xx, Erdoğan xx, Uğur xx, Hakan xx, Cofie xx, Charisis xx, Saiz xxx, Caicedo xxx (Angelski dk. 36 x), Gradel xx

Yedekler: Emre, Muammer, Appindangoye, Camara, Emre, Musa, Keita, Ziya, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Mert xx, Rosier xx, Welinton xx, Saiss xx, Masuaku xx, Tayfur xx, Necip xx, Hadziahmetovic xx, Cenk xx, N’Koudou xx, Abaubakar xx

Yedekler: Ersin, Tayyip, Dele Alli, Hutchinson, Emrecan, Kerem, Ghezzal, Berkay, Muleka, Cengiz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sivas 4 Eylül Stadyumu 37 gün sonra ev sahipliği yapıyor Sivas 4 Eylül Stadyumu 37 gün sonra ev sahipliği yapıyor

Gol: Saiz (dk. 23) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Cofie (D.G. Sivasspor), Masuaku (Beşiktaş)