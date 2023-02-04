Sivas 4 Eylül Stadyumu 37 gün sonra ev sahipliği yapıyor

Sivas 4 Eylül Stadyumu 37 gün sonra ev sahipliği yapıyor

23. dakikada Caicedo’nun sol çaprazdan ceza sahası içerisine ortasında topu aşan Saiz’ın vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında D.G. Sivasspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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