86. dakikada Murat’ın ceza sahası dışından kullandığı uzun ve sert şutta top üsten az farkla dışarı çıktı.

68. dakikada Uğur’un ortasında kale çizgisi önündeki Appidangoye kafası ile dokundu top üstten az farkla dışarı çıktı.

48. dakikada Uğur’un ortasında Yatabare penaltı noktasına yakın bir noktadan kayarak topa dokundu. Başarısız vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

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