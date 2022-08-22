45. dakikada Runarsson’un Yatabare’ye müdahalesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada topun başına geçen Gradel’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada Ferhat’ın ceza sahası içerisine gönderdiği topu Cadeias kaleye göndermek istedi, defansa çarparak geri döndü. Bu kez Eduardo şansını denedi Ali Şaşal’ın çıkarttığı topu Appindangoye uzaklaştırmayı başardı.

9. dakikada Ferhat’ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa Eduardo kafası ile dokundu. Top az farkla üsten dışarı çıktı.

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