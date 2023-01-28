88. dakikada sağ kanattan Erdoğan’ın ortasına Yatabare’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Manev’den sekerek dışarı çıktı.

56. dakikada Adana Demirspor’un sağ kanattan Belhanda ile kullandığı kornerde arka direkte N’diaye’nin içeri çevirdiği topu kale önündeki Akintola tamamlayarak farkı ikiye çıkardı. 0-2

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor, Malatya’da karşılaştığı DG Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.

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