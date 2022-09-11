Kürek milli takımı Balkan şampiyonu oldu

Kürek milli takımı Balkan şampiyonu oldu

Spor Toto Süper Lig 6. haftasında Sivasspor, İstanbulspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

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