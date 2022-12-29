43. dakikada Rashica’nın sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Van Aanholt’un vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında DG Sivasspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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