59. dakikada Robin’in ceza sahası dışından kullandığı uzun ve sert şutta top üstten dışarı çıktı.

6. dakikada Erdoğan’ın ortasında ceza sahası içerisindeki Yatabare kafasıyla dokundu. Kaleci Alperen topa hakim oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasının kapanış müsabakalarında D.G. Sivasspor, Antalyaspor’u evinde ağırlıyor. Müsabaka misafir ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.