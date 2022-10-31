Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasının kapanış müsabakalarında D.G. Sivasspor, Antalyaspor’u evinde ağırlıyor. Müsabaka misafir ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasının kapanış müsabakalarında D.G. Sivasspor, Antalyaspor’u evinde ağırlıyor. Müsabaka misafir ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada serbest atışla ceza sahası içerisinde topla buluşan Larsson kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.
6. dakikada Erdoğan’ın ortasında ceza sahası içerisindeki Yatabare kafasıyla dokundu. Kaleci Alperen topa hakim oldu.
18. dakikada Sivasspor ceza sahası içerisinde Larsson, Güray paslaşmasında Erdoğan’a çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
25. dakikada Larsson’un pasında topu kazanan Wright kaleci Ali Şaşal’ı geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Robin’in ceza sahası dışından kullandığı uzun ve sert şutta top üstten dışarı çıktı.
60. dakikada Wright’in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Larsson kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.
75. dakikada Ulvestad’ın sağ kanattan kullandığı sert şutta top üstten auta çıktı.
90. dakikada Erdoğan sağ çaprazdan kaleyi hedef alan şutunda top az farkla dışarı çıktı.
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Alpaslan Dedeş xx, Caner Özaral xx
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx (Appindangoye dk. 46 xx), Caner xx, Murat xx, Erdoğan xx, Hakan xx (Ulvestad dk. 40 xx), Keita xx (Robin dk. 40 xx), Sabia xx, N’jie xx (Ziya dk. 46 xx), Gradel xx, Yatabare xx (Angielski dk. 66 xx)
Yedekler: Muammer, Camara, Charisis, Özkan, Mehmet
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
Antalyaspor: Alperen xx, Veysel xx, Luyindama xx, Kudryashov xx, Fernando xx (Soner dk. 82 ?), Ufuk xx, Bünyamin xx, Güray xx (Floranus dk. 82 ?), Nakajima xx (Ghacha dk. 64 xx), Larsson xx (Mehmedi dk. 72 xx), Wright xx (Adriano dk. 82 ?)
Yedekler: Ataberk, Gerxhaliu, Gökdeniz, Mustafa, Hakan
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Erdoğan (dk. 18 k.k.), Wright (dk.25) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Hakan, Gradel, (D.G. Sivasspor), Veysel, Alperen (Antalyaspor)
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