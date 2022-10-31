6. dakikada Erdoğan’ın ortasında ceza sahası içerisindeki Yatabare kafasıyla dokundu. Kaleci Alperen topa hakim oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasının kapanış müsabakalarında D.G. Sivasspor, Antalyaspor’u evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı misafir ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 - Giresunspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 - Giresunspor: 0 (Maç devam ediyor)

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.