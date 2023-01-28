45+3. dakikada Sivasspor’un hızlı kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Yatabare’nin uzak köşeye pasında Caner’den önce savunma araya girdi ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada orta alanda topla buluşan N’diaye’nin bir süre ilerledikten sonra penaltı noktasının gerisine attığı pasa ayağının dışıyla vuruş yapan Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

16. dakikada Belhanda’nın orta sahadan derin pasıyla savunma arkasında topla buluşan Onyekuru’nun uzak köşeye vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel’in Charisis’ten pası aldıktan yakın köşeye yerden sert şutunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında DG Sivasspor ile Adana Demirspor, Malatya’da karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Adana Demirspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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