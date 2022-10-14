Goller: Ahmed Hassan (dk. 44), Lusamba (dk. 51), Doumbia (dk. 70) (Alanyaspor), Wright (dk. 57 ve 87) (Antalyaspor)

87. dakikada Mustafa Erdilman defansın arkasına gönderdiği topta, arkaya sarkan Wright düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2

Erol Bulut: “Galip geldiğimiz sürece özgüvenimiz de gittikçe artacak”

Erol Bulut: “Galip geldiğimiz sürece özgüvenimiz de gittikçe artacak”

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Corendon Alanyaspor, FTA Antalyaspor’u konuk ettiği müsabakayı 3-2’lık skor ile mağlup etti.

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