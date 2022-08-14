Mustafa Dalcı: "En kötü beraberlik de alabilirdik"

Mustafa Dalcı: "En kötü beraberlik de alabilirdik"

81. dakikada Oğuz Aydın’ın sol köşeden içeriye ortasında ters vuruş yapan Saiss meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-3

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

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