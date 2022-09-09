65. dakikada son çizgiden Efecan’ın ortasında Ahmed Hassan aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

57. dakikada Pedrinhio’nun ara pasında Ariyibi kaleci Runarsson ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Runarsson gole izin vermedi.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.

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