Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir’i 1-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir’i 1-0 yendi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Efecan’ın şutunda top kaleci Volkan’dan geri döndü. Topu takip eden Efkan Bekiroğlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
76. dakikada Biglia’nın ceza sahasına uzak noktadan sert şutu kalenin üstünden auta gitti.
90. dakikada Januzaj’ın sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topa Figueiredo topuyla dokundu. Kaleye yönelen topu kaleci Runarsson son anda çeldi.
90+6. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Leo Duarte’nin kafa vuruşu kaleci Runarsson’da kaldı.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Furkan Ürün xx
Corendon Alanyaspor: Runarsson xxx, Fatih Aksoy xx (Candeias dk. 88 ?), Furkan Bayır xx, Feddal xx, Leroy Fer xx, Yusuf Özdemir xx (Balkovec dk. 83 ?) Umut Güneş xx, Efkan Bekiroğlu xxx (Lusamba dk. 74 x), Efecan Karaca xx, Cavaleiro xx (Zinedine Ferhat dk. 84 ?), Ahmed Hassan xx (Koulouris dk. 82 ?)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Pereira, Doumbia, Eduardo, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Leo Duarte xx, Ömer Ali Şahiner xx, Ahmed Touba xx, Lucas Lima xx (Szysz dk. 83 ?), Serdar Gürler xx (Januzaj dk. 58 x), Berkay Özcan xx (Keny dk. 83 ?), Lucas Biglia xx, Deniz Türüç xx, Eden Karzev x (Aleksic dk. 59 x), Stefano Okaka x (Figueiredo dk. 58 x)
Yedekler: Muhammed, Şener, Efe Koyuncu, Caner Erkin, Mahmut Tekdemir
Teknik Direktör: Emre Belezoğlu
Gol: Efkan Bekiroğlu (dk.54) (Alanyaspor)
Kırmızı Kart: Leroy Fer (dk. 69) (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Lucas Lima, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Runarsson (Corendon Alanyaspor)
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