Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Leo Duarte xx, Ömer Ali Şahiner xx, Ahmed Touba xx, Lucas Lima xx (Szysz dk. 83 ?), Serdar Gürler xx (Januzaj dk. 58 x), Berkay Özcan xx (Keny dk. 83 ?), Lucas Biglia xx, Deniz Türüç xx, Eden Karzev x (Aleksic dk. 59 x), Stefano Okaka x (Figueiredo dk. 58 x)

54. dakikada Efecan’ın şutunda top kaleci Volkan’dan geri döndü. Topu takip eden Efkan Bekiroğlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.