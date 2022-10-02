Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında C. Alanyaspor, Giresunspor’u konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında C. Alanyaspor, Giresunspor’u konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Alanyaspor’da Oğuz Aydın’ın kaleye yakın noktadan çektiği şut çerçeveyi bulmuyor.
52. dakikada Görkem Sağlam’ın ceza sahası sağ iç çaprazından çektiği şutu savunma engelledi.
56. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Oğuz Aydın’ın ceza sahasına yaptığı ortayı Giresunspor savunması uzaklaştırdı.
64. dakikada Alanyaspor ceza sahasıne giren Borja, Fatih Aksoy’un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada penaltı için topun başına geçen Giresunspor’da Görkem Sağlam, topu kalecinin sağına gönderdi. Runarsson’un tüm çabası sonuçsuz kalarak meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1
81. dakikada ceza sahası dışında Fer’in pasıyla buluşan Balkovec’in sert şutu fileleri havalandırdı: 1-1
84. dakikada Kaleciyi önde gören Campuzano, orta yuvarlaktan şutunu çekti. İlk müdahalede topu sektiren kaleci Runarsson çizgi üzerinde ikinci hamlede topu tutmayı başardı.
86. dakikada Alanyaspor’da Efkan Bekiroğlu ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çektiği şut defansın müdahalesiyle engellendi.
87. dakikada Alanyaspor’da Oğuz’un ceza sahası dışından ortaladığı topta, Efkan iyi yükselerek kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Kaleci Onurcan topu güçlükle kornere çeldi.
90. dakikada Efecan’ın ceza sahası içindeki pasında topla buluşan Efkan’ın vuruşunda top direğin dibinden dışarıya çıktı.
Stat: Alanya
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Salih Mazlum xx
C. Alanyaspor: Runarsson xxx, Balkovec xx, Fatih Aksoy xx, Furkan Bayır xx, Pereira xx (Efkan Bekiroğlu dk. 62 xx), Rassoul x (Oğuz Aydın dk. 33 xx), Doumbia xx (Eduardo dk. 71 xx), Umut Güneş xx (Candeias dk. 46 xx), Targhalline xx (Fer dk. 46 xx), Efecan Karaca xx, Ahmed Hassan xx
Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Çağan Kayra Erciyas, Yunus Bahadır, Lusamba
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Giresunspor: Onurcan Piri xx, Hayrullah Bilazer xx, Perez xx, Arias xx, Alper Uludağ xx, Murat Cem Akpınar xx (Mejia dk. 61 xx), Campuzano xx (Senghor dk.86 ?), Serginho x, Görkem Sağlam xx (Oğulcan Çağlayan dk. 86 ?), Borja xx (Rahmetullah Berişbek dk. 72 xx), Bajic xx (Kuwas dk. 61 xx)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Sergen Piçinciol, Savicevic, Kadir Seven, Şahin Dik
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kartlar: Targhalline, Umut Güneş, Fer , Fatih Aksoy (C. Alanyaspor) Arias , Perez (Giresunspor)
Kırmızı kart: Serginho (dk. 3) (Giresunspor)
Goller: Görkem Sağlam (dk. 65) (Giresunspor) Balkovex (dk. 81) (C. Alanyaspor)
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