86. dakikada Alanyaspor’da Efkan Bekiroğlu ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çektiği şut defansın müdahalesiyle engellendi.

65. dakikada penaltı için topun başına geçen Giresunspor’da Görkem Sağlam, topu kalecinin sağına gönderdi. Runarsson’un tüm çabası sonuçsuz kalarak meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1

64. dakikada Alanyaspor ceza sahasıne giren Borja, Fatih Aksoy’un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Oğuz Aydın’ın ceza sahasına yaptığı ortayı Giresunspor savunması uzaklaştırdı.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında C. Alanyaspor, Giresunspor’u konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

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