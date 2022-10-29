Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sagal’ın sol çaprazdan şutunu kaleci Runarsson kurtardı.
11. dakikada Balkovec’in ceza sahası dışından sert şutu kaleyi bulmadı.
19. dakikada sol kanattan ilerleyen Efecan Karaca’nın ortasında Umut Güneş’in kafayla indirdiği topa Ahmed Hassan’ın vuruşunda kaleci topu rahat kontrol etti.
21. dakikada sol kanattan Ferhat’ın kullandığı köşe atışında kaleci Günay Güvenç’in topu elinden kaçırınca Fer’in kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Yusuf Bozdoğan xx, Ali Tuna xx
Corendon Alanyaspor: Runarsson xxx, Balkovec xx, Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xx, Pereira xx, Fer xxx, Doumbia xx, Umut Güneş xx, Zinedine Ferhat xxx, Efecan Karaca xxx, Ahmed Hassan xx
Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Diedhiou, Eduardo, Targhalline, Cavaleiro, Rassoul, Çağan Kayra Erciyas, Lusamba
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Tosca xx, Djilobodji xx, Arda Kızıldağ xx, Ömürcan Artan xx, Sagal xxx, Maxim xx, Jevtovic xx, Furkan Soyalp xx, Markovic xx, Figueiredo xx
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Veliu, Pekhart, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mirza Cihan, Onurhan Babuşcu, Merkel, Stankovski
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Fer (dk. 21) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Doumbia, Fer (Alanyaspor)
Yorumlar