19. dakikada sol kanattan ilerleyen Efecan Karaca’nın ortasında Umut Güneş’in kafayla indirdiği topa Ahmed Hassan’ın vuruşunda kaleci topu rahat kontrol etti.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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