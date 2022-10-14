35. dakikada Fredy’nin ceza sahasının hemen dışından sert şutunda kaleci Runarsson topu kontrol etti.

30. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Wright, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Runarsson gole izin vermedi.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Corendon Alanyaspor, FTA Antalyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Taner Taşkın: “Bartın’daki patlamadan dolayı üzüntü içerisindeyiz”

Taner Taşkın: “Bartın’daki patlamadan dolayı üzüntü içerisindeyiz”

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