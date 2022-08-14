Mustafa Dalcı: "En kötü beraberlik de alabilirdik"

Mustafa Dalcı: "En kötü beraberlik de alabilirdik"

45+3. dakikada Beşiktaş’ta Gedson Fernandes, Alanyaspor’dan Targhalline’ye ceza sahası önünde faul yaptı. Alanyaspor’un kazandığı ceza sahası önündeki serbest vuruş için topun başına Efkan Bekiroğlu geçti. Direkt kaleyi düşünen Efkan’ın şutu fileleri havalandırdı. 1-3

37. dakikada Emrecan Uzunhan’ın Zinedine Ferhat’a yaptığı mücadeleyi hakem Yasin Kol sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Emrecan Uzunhan, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Beşiktaş’ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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