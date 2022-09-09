45+4. dakikada savunmadan hızlı çıkan Ankaragücü’nde Ariyibi’nin ceza sahasına havalandırdığı topa Pedrinhio istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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