Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Medipol Başakşehir ceza yayına yakın kısımdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Deniz Türüç’ün şutunda kaleci Runarson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Yusuf’un ceza sahasına ortasında Ahmed Hassan’ın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Ardından defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Furkan Ürün xx
Corendon Alanyaspor: Runarsson xx, Fatih Aksoy xx, Furkan Bayır xx, Feddal xx, Leroy Fer xx, Yusuf Özdemir xx, Umut Güneş xx, Efkan Bekiroğlu xxx, Efecan Karaca xx, Cavaleiro xx, Ahmed Hassan XX
Yedekler: Yusuf Karagöz, Pereira, Balkovec, Ferhat, Candeias, Lusamba, Doumbia, Eduardo, Koulouris, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Leo Duarte xx, Ömer Ali Şahiner xx, Ahmed Touba xx, Lucas Lima xx, Serdar Gürler xx, Berkay Özcan xx, Lucas Biglia xx, Deniz Türüç xx, Eden Karzev xx, Stefano Okaka xx
Yedekler: Muhammed, Şener, Efe Koyuncu, Caner Erkin, Aleksic, Januzaj, Szysz, Mahmut Tekdemir, Keny, Figueiredo
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
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