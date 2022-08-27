75. dakikada Alanyaspor savunmasının arkasına gönderilen uzun pasla buluşan Topalli sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topalli’nin şutunu kaleci Runarsson son anda çeldi.

48. dakikada İstanbulspor ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ethemi şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabaka konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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