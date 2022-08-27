10. dakikada Jetmir Topalli’nin pasıyla İbrahim Yılmaz penaltı noktası üzerinde topla buluştu. İbrahim’in gelişine sert şutunda Balkovec mutlak gole engel oldu. Oyunu durduran Hakem Kürşad Filiz, pozisyon öncesi faul olduğunu değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, İstanbulspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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