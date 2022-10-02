6. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Efecan Karaca ceza sahasına ortasını yaptı ancak Giresunspor savunması topu uzaklaştırdı.

3. dakikada taç çizgisine yakın noktada Serginho, Alanyaspor’dan Rassoul’a faul yaptı. İtirazlar üzerine VAR’a giden hakem Numanoğlu, Serginho’ya kırmıza kart gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Alanyaspor, Giresunspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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