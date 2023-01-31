Goller: Yatabare (dk. 32 ve 45+1), Gradel (dk. 50) (Sivasspor)

59. dakikada Charisis orta alanda kaptığı topla ceza sahası önüne kadar ilerledi. Burada Charisis’in yerden sert şutunu kaleci Runarsson parmak uçlarıyla kornere çeldi.

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50. dakikada kafayla geri pas yapan Umut Güneş topu kaleciye göndermek istedi. Kısa düşen topu alan Gradel hızla ceza sahasına girerek sert vurdu. Gradel’in şutu kaleci Runarsson’u da geçerek filelerle buluştu: 0-3

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor, konuk ettiği Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu.

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