Goller: Yatabare (dk. 32 ve 45+1) (Sivasspor)

32. dakikada Alanyaspor’dan Umut Güneş’in ayağında topu kapan Gradel pasını Yatabare ile buluşturdu. Yatabare’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel, ceza sahası çizgisine kadar ilerledi. Gradel’in kaleye düzgün şutunu kaleci Runarsson yumrukla uzaklaştırdı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor, Sivasspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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