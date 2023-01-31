Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor, Sivasspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor, Sivasspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
17. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel, ceza sahası çizgisine kadar ilerledi. Gradel’in kaleye düzgün şutunu kaleci Runarsson yumrukla uzaklaştırdı.
29. dakikada Yatabare’nin ceza sahası gerisinde verdiği pasta kaleci Runarsson’u önde gören Gradel direkt kaleyi düşündü. Gradel’in şutunu kaleci Runarsson güçlükle kornere çeldi.
32. dakikada Alanyaspor’dan Umut Güneş’in ayağında topu kapan Gradel pasını Yatabare ile buluşturdu. Yatabare’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
38. dakikada Alanyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışından Zinedine Ferhat’ın gelişine şutu az farkla auta gitti.
45+1. dakikada Sivassor’un kazandığı serbest vuruşta Uğur Çiftçi ceza sahası içine ortaladı. Yatabare kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-2
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Samet Çavuş xx, Mustafa Savranlar xx
Alanyaspor: Runarsson xx, Balkovec xx, Fer xx, Rassoul xx, Ferhat xx, Doumbia xx, Umut Güneş xx, Pereira xx, Efkan Bekiroğlu xx, Efecan Karaca xx, Ahmed Hassan xx
Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Erencan Yardımcı, Eduardo, Cavaleiro, Fatih Aksoy, Candeias, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Lusamba
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Uğur Çiftçi xxx, Caner Osmanpaşa xxx, Goutas xx, Alaaddin Okumuş xx, Hakan Arslan xx, Cofie xx, Charisis xx, Gradel xxx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Yatabare xxx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Robin Yalçın, Camara, Emre Gökay, Alonso, Ahmed Musa, Keita, Medina, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Yatabare (dk. 32 ve 45+1) (Sivasspor)
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