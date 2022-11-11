80. dakikada Alanyaspor savunmasının yaptığı pas hatasında araya girerek topu çalan Ndiaye hızla ceza sahasına girerek sert vurdu ancak Runarsson zamanında uzanarak kornere çeldi.

78. dakikada sağ kanattan Candeias’ın penaltı noktasına yaptığı ortaya kayarak vuruş yapan Hassan’ın şutu az farkla auta gitti.

68. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Hassan’ın şutu az farkla dışarı çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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