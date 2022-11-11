Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın’ın sol çaprazdan şutunu kaleci Ertaç Özbir kurtardı.
62. dakikada sağ kanattan ceza sahası sokulan Candeias’ın arka direğe ortasında Yusuf Özdemir’in kafa vuruşu üstten auta gitti.
68. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Hassan’ın şutu az farkla dışarı çıktı.
78. dakikada sağ kanattan Candeias’ın penaltı noktasına yaptığı ortaya kayarak vuruş yapan Hassan’ın şutu az farkla auta gitti.
80. dakikada Alanyaspor savunmasının yaptığı pas hatasında araya girerek topu çalan Ndiaye hızla ceza sahasına girerek sert vurdu ancak Runarsson zamanında uzanarak kornere çeldi.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Samet Çiçek xx, Ömer Tevfik Özkoç xx
Alanyaspor: Runarsson xx, Pereira xx (Candeias dk. 61 xx), Fatih Aksoy xx, Balkovec xx, Yusuf Özdemir xx, Fer xx (Lusamba dk. 61 xx), Doumbia xx, Umut Güneş xx (Efkan Bekiroğlu dk. 82 ?), Efecan Karaca xx, Oğuz Aydın xx (Cavaleiro dk. 75 xx), Hassan xx
Yedekler: Yusuf Karagöz, Çağan Kayra Erciyas, Rassoul, Targhalline, Eduardo, Diedhiou
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Rodrigues xx, Rakitskyi x (Semih Güler dk. 36 xx), Samet Akaydın xx, Svensson xx, Ndiaye xx, Stambouli xx, Emre Akbaba xx (Erhun Öztümer dk. 63 xx), Belhanda xx, Akintola xxx (Abdurrahim Dursun dk. 46 xx, Berk Yıldız dk. 86 ?), Gulbrandsen xx (Assombalonga dk. 63 xx)
Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Gökhan İnler, Bjarnason, Gökhan Töre
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Kırmızı kart: Belhanda (dk. 44) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Rodrigues (Adana Demirspor), Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Fatih Aksoy (Alanyaspor)
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