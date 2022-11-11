34. dakikada Oğuz Aydın ile duvar pası yapan Efecan Karaca son çizgiye inerek ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde Hassan’ın kafa vuruşu kaleci Ertaç’ta kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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